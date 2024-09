Ucraina, raffica di attacchi: missili russi su Leopoli e Kiev

04 settembre 2024 a

Missili russi sull'Ucraina, altra notte di attacchi. Il raid russo su Leopoli, nell’Ucraina occidentale, è costato la vita ad almeno tre persone - tra cui una ragazza di 14 anni - e il ferimento di altre 25. «Purtroppo, abbiamo una terza persona morta a seguito dell’attacco notturno a Leopoli. Secondo le prime informazioni, si tratta di una ragazza di 14 anni», ha scritto su Telegram il governatore della regione Maksym Kozytskyi.

Le sirene hanno risuonato sulla città di Leopoli prima dell’alba di mercoledì, secondo il sindaco Andriy Sadovy, che ha consigliato alla gente di mettersi al riparo mentre le difese aeree affrontavano una raffica di missili. Secondo Kozytskyi numerosi edifici residenziali sono stati danneggiati nell’attacco, che ha anche ferito diversi bambini. La parte occidentale di Leopoli è stata in gran parte risparmiata dai combattimenti più intensi dei due anni e mezzo di guerra, ma la scorsa settimana gli attacchi russi hanno preso di mira le sue infrastrutture energetiche, provocando interruzioni di corrente.

In seguito all’attacco di droni e arei bombardieri dalla Russia, l’allarme antiaereo è scattato in tutta l’Ucraina. Secondo quanto riferiscono i media locali, l’operazione ha provocato esplosioni che si sono udite in diverse città fra le quali anche Kiev.