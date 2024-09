Medioriente, Netanyahu contro il Regno Unito: "Vergognoso stop a vendita armi"

03 settembre 2024 a

a

a

Una decisione «vergognosa». Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito l’annuncio arrivato dal ministro degli Esteri britannico, David Lammy, secondo cui il Regno Unito ha sospeso 30 licenze per l’esportazione di armi verso Israele.

"Vergognoso appoggio ad Hamas". Netanyahu contro lo sciopero

«Questa decisione vergognosa non cambierà la determinazione di Israele a sconfiggere Hamas, un’organizzazione terroristica genocida che ha brutalmente assassinato 1.200 persone il 7 ottobre, tra cui 14 cittadini britannici», ha dichiarato il primo ministro israeliano sul social X, evidenziando come, nelle mani di Hamas, ci siano ancora «oltre 100 ostaggi, tra cui 5 cittadini britannici». «Invece di stare al fianco di Israele, un’altra democrazia che si difende dalla barbarie, la decisione sbagliata della Gran Bretagna non farà che incoraggiare Hamas», ha aggiunto Netanyahu, secondo cui «con o senza armi britanniche, Israele vincerà questa guerra e garantirà il nostro futuro comune».