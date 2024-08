Europa, la profezia di Tajani sul ruolo dell'Italia: "Nessuna ritorsione"

30 agosto 2024 a

«L’Italia avrà un ruolo importante nella prossima Commissione Ue». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito alla candidatura a commissario di Raffaele Fitto. «Mi auguro che anche l’opposizione lo sostenga e lo voti perché in Europa conta avere forza come Paese, indipendentemente dal partito da cui si proviene. Berlusconi andò a sostenere Gentiloni di persona a Bruxelles».

E interrogato se dopo i suoi colloqui con Ursula von der Leyen e Roberta Metsola abbia avuto garanzie che non ci saranno «ritorsioni» per il voto contrario di FdI e Lega risponde: «Ne sono certo. Primo, perché il secondo partito di governo, noi, ha votato von der Leyen e prima ha sostenuto, come la premier Meloni, la Commissione tutte le volte che si è mossa in modo equo e condivisibile. E così sarà anche in futuro. Secondo, perché non è un favore darci un ruolo centrale ma è la stessa Europa che ha bisogno dell’Italia. Terzo, perché proporremo un commissario di grande equilibrio ed esperienza, ed europeista, come Fitto. Infine perché la stella polare di FI è e resterà l’Europa e i rapporti transatlantici. Siamo una garanzia, non si fa a meno dell’Italia».