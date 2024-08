Zona bianca, Tajani clamoroso da Brindisi: "Volevo rassicurare...Mai con il Pd"

28 agosto 2024 a

All’interno della maggioranza di governo non c’è "nessuna fibrillazione. Voglio tranquillizzare gli italiani e gli elettori". Lo ha scandito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo a "Zona Bianca", il programma che va in onda su Rete 4. "Volevo rassicurare gli elettori di Forza Italia e del centrodestra. Forza Italia non farà mai un governo con il Pd, tantomeno con M5s. Non porteremo mai né Conte né la Schlein a Palazzo Chigi. È vero: abbiamo affrontato temi importanti, come la cittadinanza. Credo sia giusto dare la cittadinanza a chi è nato in Italia, ha compiuto un corso completo di studi fino ai 16 anni e preso un diploma. Perché è stato educato a conoscere e rispettare la nostra lingua, la nostra storia, la nostra geografia, la nostra Costituzione", ha continuato riferendosi alle teorie scatenate dal tema dello ius scholae.

"Ma dico che bisogna essere più severi per quanto riguarda coloro che, avendo un antenato italiano, chiedono il passaporto solo perché vogliono il passaporto, non perché vogliono diventare italiani - ha sottolineato poi - Credo che, dopo un approfondito esame, i nostri gruppi parlamentari presenteranno una proposta di legge complessiva su questo. Non vogliamo creare problemi a nessuno". Sull'argomento dell’autonomia differenziata "è giusto andare avanti, ma vogliamo che l’applicazione della riforma sia preceduta da una fotografia della situazione, per capire come attuarla nel modo migliore". "Non vogliamo che ci siano discrepanze tra cittadini del nord e del sud. La legge deve essere uguale per tutti", ha puntualizzato il vicepremier.