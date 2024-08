Kamala Harris, cosa resta della convention? Un'epidemia di Covid

Marco Zonetti 27 agosto 2024 a

Cosa resta della convention dem che per una settimana ha imperversato sui media? Un'epidemia di Covid. I social USA, infatti, sono invasi da post di partecipanti risultati positivi al ritorno dalla quattro giorni di Chicago. Lamentando difficoltà respiratorie, spossatezza, inappetenza... insomma, tutta la panoplia di sintomi ben noti.

Il primo a farsi avanti è stato un reporter della rivista LGBT The Advocate, che ha rivelato di aver contratto il Covid all'evento dem, pubblicando la foto del tampone positivo. Gli ha fatto subito eco una giurista esperta in diritti umani che, pubblicando una foto analoga, ha replicato: «Sono arrivata alla convention sana e piena di speranze e me ne sono andata malata e delusa». Com'è ovvio, non si riferiva solo al virus. Un altro attivista ha scritto di aver preso alla quattro giorni «cappellini, magliette, tazze, spillette, poster, borse... e il Covid». Non appena molti partecipanti hanno rivelato di essersi infettati alla convention, è iniziato a dilagare il panico. Non si conosce infatti l'entità dell'eventuale contagio, con decine di migliaia di persone presenti allo United Center durante l'evento. Ironia della sorte, si trattava della prima convention nazionale alla quale i democratici partecipavano di persona dal 2016. Quella del 2020 si era svolta a distanza proprio per la pandemia che imperversava all'epoca.

Nei giorni scorsi, durante le panoramiche della sala, erano in pochissimi a indossare la mascherina. E se i repubblicani sono stati criticati per non aver imposto misure anti-Covid alla convention di Milwaukee, i democratici - che hanno spesso puntato il dito sull'incoscienza dei rivali – non sono stati da meno. Tanto da meritarsi la reprimenda di diversi virologi americani. «Malgrado la recrudescenza di casi in tutto il Paese, con picco proprio durante la convention, i dem hanno preferito chiudere un occhio sulla sicurezza portando avanti il loro show. E la cosa più grave è che lo stesso Biden era appena reduce dal Covid. «E vogliono governare l'America?» è stato il commento severo di un medico.