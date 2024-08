Ucraina, Zelensky in zona di frontiera. E Kiev affonda un cargo russo

22 agosto 2024 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato in visita nella zona di frontiera con la Russia per la prima volta da quando da lì le forze di Kiev sono entrate e hanno lanciato l'offensiva nel Kursk russo. "Un altro villaggio nella regione di Kursk è ora sotto il controllo ucraino", ha comunicato Zelensky durante questa visita nella regione di Sumy, dopo aver ascoltato aggiornamenti da parte del comandante dell'esercito, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, parlando di nuovi prigionieri di guerra russi che aiuteranno a costruire un "fondo di scambio" per essere scambiati con ucraini catturati. Zelensky non ha passato il confine e non è dunque entrato in territorio russo, cosa che sarebbe stata considerata da Mosca una provocazione. Ma la tensione in Russia è molto alta in relazione al Kursk e non solo: in un altro esempio dell'intensificarsi degli attacchi ucraini, le autorità di emergenza della regione russa di Krasnodar hanno dichiarato che un attacco ucraino ha colpito un traghetto carico di serbatoi di carburante nel porto di Kavkaz, vicino alla Crimea, innescando un incendio, e secondo le agenzie russe il traghetto è affondato. Il porto si trova sullo stretto di Kerch, che collega il Mar Nero al Mar d'Azov. Il Kiev Independent, fra l'altro, citando alcuni canali di monitoraggio Telegram, aveva riferito di un attacco dell'esercito ucraino con droni alla base erea militare russa di Marinovka nella regione di Volgograd che avrebbe causato un incendio.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato Kiev di aver tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk, aggiungendo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è stata informata. Il tentativo di attacco è avvenuto "nella notte", ha precisato Putin parlando in una riunione con i governatori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk. Il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, secondo quanto riferito da Ria Novosti dovrebbe recarsi in visita nella centrale la prossima settimana. Inoltre, dopo il caso dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini, la Russia ha aperto un procedimento penale contro altri 3 giornalisti stranieri per aver attraversato illegalmente il confine di Stato nella regione di Kursk: si tratta del giornalista della Cnn Nick Peyton Walsh e delle corrispondenti ucraine Borovik Olesya Nikolaevna e Butsko Diana Vladimirovna. L'Fsb ha chiarito che "hanno attraversato illegalmente il confine russo e hanno filmato video nella zona di Sudzha". Dall'altra parte, Mosca continua a rivendicare progressi nel Donetsk: nell'ultima comunicazione, il ministero russo della Difesa ha riferito di avere preso il controllo di un altro villaggio ucraino nel Donetsk, quello di Mezhove, solo un giorno dopo avere comunicato di avere preso il villaggio di Zhelannye.

Intanto, mentre gli Usa hanno avvertito Kiev che la Russia potrebbe preparare attacchi in vista del Giorno dell'indipendenza ucraina, che ricorre il 24 agosto, il premier indiano Narendra Modi è atteso da Zelensky nella capitale ucraina. Prima ha fatto tappa in Polonia, dove ha incontrato il premier Donald Tusk e il presidente Andrzej Duda. "Sosteniamo il dialogo e gli sforzi diplomatici" per il ripristino della pace e della stabilità il prima possibile, ha dichiarato Modi, mentre Tusk ha sottolineato che l'India può svolgere per porre fine alla guerra in Ucraina da parte della Russia, che è partner strategico di Nuova Delhi. L'incontro fra Modi e Zelensky, però, giungerà dopo che Kiev ha criticato il premier indiano per la sua visita a Mosca del mese scorso, quando incontrò e abbracciò Putin. Zelensky aveva descritto l'incontro come una "enorme delusione e un colpo devastante per gli sforzi di pace" criticando esplicitamente quell'abbraccio.