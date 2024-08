Mar Rosso, petroliera greca attaccata dagli Houthi: "Pericolo per l'ambiente"

22 agosto 2024 a

La nave mercantile Sounion, battente bandiera greca e appartenente alla compagnia Delta Tankers, è stata colpita ieri da un razzo nel Mar Rosso. Lo ha riferito il quotidiano greco «Kathimerini». Stando a quanto si apprende, l’attacco sarebbe avvenuto in una zona marina, al largo della città yemenita di al-Hudayda e intorno alle 6:15 della mattina (ora greca). L’esplosione avrebbe colpito la zona del motore della nave, dove successivamente sarebbe scoppiato un incendio. I 25 membri dell’equipaggio della petroliera greca Sounion sono stati salvati da una nave da guerra francese. La nave ha operato nell’ambito del meccanismo europeo di protezione Aspides e ha distrutto sul posto anche una nave da superficie senza equipaggio, riferisce il quotidiano.

Presto, però, è stato fatto scattare l'allarme. Il motivo? La petroliera colpita nel Mar Rosso trasportava un carico di 150 mila tonnellate di petrolio greggio e "rappresenta ora un pericolo per la navigazione e per l’ambiente". È quanto si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina X dalla missione europea Eunavfor Aspides. "È essenziale che tutti nella zona prestino attenzione e si astengano da qualsiasi azione che potrebbe portare a un deterioramento della situazione attuale", si legge nel messaggio. "Tutti a bordo della Sounion sono stati successivamente tratti in salvo e trasportati a Gibuti, il porto di scalo sicuro più vicino", conclude.