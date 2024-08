Ucraina, Lukashenko muove le truppe e minaccia: la guerra può arrivare in Ue

10 agosto 2024 a

L'offensiva ucraina in teritorio russo coinvolge la Bielorussia, principale alleato di Vladimir Putin, che denuncia violazioni dello spazio aereo e avverte i Paesi dell'Unione europea. Minsk parla di "azioni criminali" dopo che il presidente Alexander Lukashenko ha riferito della "distruzione" di "obiettivi aerei" entrati ieri sera nello spazio aereo bielorusso "dall’Ucraina". Il ministero degli Esteri di Minsk, riporta l’agenzia BelTa, denuncia la "violazione del confine di Stato da parte di un gruppo di droni d’attacco lanciati dal territorio dell’Ucraina" e "abbattuti". Per il dicastero si tratta di un "incidente molto grave", di "azioni criminali che aggravano la situazione e costituiscono un tentativo pericoloso di allargare l’attuale zona di conflitto nella nostra regione".La Bielorussia accusa Kiev di "tentare di espandere la zona dell’attuale conflitto", avvertendo che in questo modo la guerra rischia di travolgere l’intera regione ed estendersi anche ai Paesi dell’Ue.

"Invitiamo queste parti a fermarsi - dicono da Minsk - Se il conflitto dovesse allargarsi, travolgerebbe la regione intera e arriverebbe anche nei Paesi dell’Ue. Non ci sarebbero vincitori". Minsk minaccia inoltre di ricorrere al "diritto all’autodifesa e di rispondere in modo adeguato a qualsiasi provocazione o azione ostile". Intanto il ministro della Difesa, Viktor Khrenin, ha reso noto che Lukashenko ha ordinato alle truppe di rafforzare la presenza al confine con l’Ucraina e il dispiegamento nell’area di sistemi Iskander e Polonez, in particolare nella regione di Homel, nel sud della Bielorussia e al confine con l’Ucraina.

Per altro, Lukashenko in precedenza aveva avvertito i bielorussi di abituarsi all’idea che il Paese potrebbe presto avere un altro presidente. "Sto già iniziando a dire pubblicamente a tutti voi: dovreste abituarvi al fatto che il presidente sarà diverso", ha dichiarato il leader bielorusso al quotidiano statale ’SB-Belarus Today’, secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax. Lukashenko ha assicurato che non lascerà l’incarico domani o dopodomani, ma, ha detto, "non sono eterno". L’anno prossimo, nel 2025, si terranno le elezioni presidenziali in Bielorussia.