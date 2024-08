Guerra, si allarga il conflitto ucraino? Droni abbattuti sulla Bielorussia

10 agosto 2024 a

Aleksandr Lukashenko ha annunciato la distruzione sul territorio bielorusso di «obiettivi aerei» provenienti dall’Ucraina, «in violazione dello spazio aereo». «Ieri alle 18:10 (ora locale), le forze armate ucraine hanno violato lo spazio aereo della Repubblica di Bielorussia nella direzione orientale, molto vicino a noi nella regione di Kostyukovichy», ha detto il presidente della Bielorussia, citato dall’agenzia ufficiale Belta. «Pertanto, le forze di difesa aerea sono state disposte in massima allerta per intercettare obiettivi aerei», ha sottolineato.

Lukashenko ha informato che le forze di difesa aerea «hanno poi distrutto diversi obiettivi sul territorio della Bielorussia» e ora «sono in corso le ricerche di ciò che è stato distrutto». «Sospettiamo che si tratti di droni d’attacco che violavano lo spazio aereo della Bielorussia, volando dall’Ucraina. Abbiamo distrutto gli obiettivi sul territorio della Bielorussia. Non capisco perché l’Ucraina ne abbia bisogno, ma noi siamo stati chiari: qualsiasi provocazione non rimarrà senza risposta», ha avvisato Lukashenko. Il presidente bielorusso ha poi tenuto a sottolineare l’alto livello di interazione con le forze di difesa aerea russe: «Tutti gli obiettivi sono stati distrutti sia sul territorio della Bielorussia che sul territorio della Russia». «Gli ucraini», ha infine denunciato il leader di Minsk ricordando anche l’incursione delle forze di Kiev nella regione russa di Kursk, «dimostrano così di non essere pronti ad alcuna pace e continuano ad aumentare la tensione».