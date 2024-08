Kursk, il piano di Putin contro l'offensiva ucraina: la guerra è in Russia

09 agosto 2024 a

L'ira del Cremlino e le contromosse per l'offensiva di Kursk. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha aperto una riunione dei membri permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione, annunciando di voler discutere di una «questione molto importante che riguarda alcuni aspetti della lotta al terrorismo». Putin, come riporta l’agenzia Ria Novosti, ha poi dato la parola al direttore dell’Fsb, Aleksander Bortnikov. La regione meridionale russa di Kursk è da quattro giorni teatro di un’inedita offensiva delle forze armate ucraine che ha fatto scattare il livello di emergenza massimo. L’esercito russo ha annunciato che sta dispiegando più truppe e munizioni per fermare l’incursione ucraina, in particolare nella zona di Sudzha. «Le colonne che marciano verso le aree della missione includono sistemi missilistici a lancio multiplo BM-21 Grad, pezzi di artiglieria trainati, carri armati, veicoli cingolati pesanti, veicoli Ural e Kamaz», ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe. Da martedì scorso la regione di Kursk è teatro di una inedita offensiva che si concentra su una parte del territorio del distretto di Sudzhansky.

L’esercito russo ha confermato che i combattimenti con le forze ucraine continuano per il quarto giorno nella regione di Kursk, dove l’emergenza è passata da livello «regionale» a «federale», il più elevato. Lo riporta Ria Novosti citando la Protezione civile. «L’esercito continua a respingere il tentativo delle forze ucraine di penetrare in profondità nella regione di Kursk», ha fatto sapere il ministero della Difesa russo in una nota. «L’operazione per distruggere le formazioni dell’esercito ucraino continua», ha dichiarato il ministero russo, assicurando che «sventerà» i raid ucraini. Secondo il bollettino di Mosca, il bilancio complessivo delle perdite dell’esercito nemico, in quattro giorni di offensiva, ammonta a 945 soldati caduti. Intanto un drone ucraino ha colpito un altro elicottero militare russo nell’oblast di Kursk. Lo ha riferito una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) al Kyiv Independent. Si tratta del secondo caso segnalato questa settimana.