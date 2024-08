Gaza, il raid di Israele fa un altra vittima eccellente. Duro colpo per Hamas

05 agosto 2024 a

Una delle vittime del raid notturno israeliano a Deir al-Balah, nella striscia di Gaza, sarebbe il ministro dell’Economia di Hamas. La notizia è stata lanciata dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), che sottolineano che Abd al-Fattah al-Zarìi - questo il nome della vittima eccellente - era anche un agente della divisione manifatturiera di Hamas. L’Idf, citata dal quotidiano ‘The Times of Israel’, afferma che la divisione di produzione in questione lavora per «aumentare le capacità di Hamas in materia di armi, anche attraverso lo scambio di informazioni con altre organizzazioni terroristiche in tutto il Medio Oriente».

Secondo la stessa fonte, Al-Zarìi ha svolto un «ruolo significativo nel dirigere gli sforzi di Hamas per prendere il controllo degli aiuti umanitari che entrano nella Striscia di Gaza» e nel gestire i mercati controllati da Hamas. Inoltre, era responsabile della distribuzione di carburante, gas e fondi per le «attività terroristiche», l’aggiunta da parte dell’esercito. I media palestinesi, tra cui l’agenzia Wafa, hanno riferito che l’uccisione di al-Zarìi è avvenuta nel centro di Gaza, a Deir al-Balah, e anche sua madre è stata uccisa nell’attacco: un bombardamento che aveva come bersaglio una casa.