Olimpiadi, via libera alle gare della Senna: miglioramento delle acque

Via libera alle gare dei Giochi olimpici di Parigi 2024 nella Senna. Le prime a tuffarsi nel fiume della capitale francese sono state le donne triatlete, segnando l’inizio ufficiale della competizione nella Senna. Si tratta di una buona notizia attesa a lungo, un enorme sollievo per gli atleti, gli organizzatori e le autorità, dopo che i problemi di qualità dell’acqua avevano compromesso la preparazione della competizione. La Senna era risultata troppo sporca per gli atleti in seguito alle forti piogge della scorsa settimana, costringendo gli organizzatori a cancellare gli allenamenti di questa settimana nel fiume e a rinviare la gara maschile di ieri. Dopo mesi di dubbi sulla qualità dell’acqua della Senna e questi primi imbarazzanti rinvii, i due eventi previsti per oggi vengono finalmente confermati.

Dopo un inizio di mattinata piovoso, la partenza della gara femminile è stata data alle 8 sul Pont Alexandre-III, nel cuore di Parigi. La gara maschile partirà, invece, alle 10.45 dallo stesso punto. La gara maschile doveva inizialmente svolgersi martedì mattina, ma è stata rinviata per «motivi sanitari», poiché i livelli di batteri riscontrati «in alcuni punti» del percorso erano «ancora al di sopra dei limiti accettabili». Dopo le forti piogge cadute venerdì e sabato nella capitale francese, il miglioramento delle condizioni meteorologiche tra domenica e martedì ha portato a un miglioramento della qualità dell’acqua. Questo è stato un sollievo per gli atleti, che rischiavano di vedere il loro triathlon tagliato della parte di nuoto e trasformato in un duathlon (una sequenza di corsa, ciclismo e jogging).