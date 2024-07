Usa, Trump in vantaggio su Harris: l'ultimo sondaggio sugli Stati in bilico

29 luglio 2024 a

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in vantaggio in quattro Stati su cinque in bilico sulla vicepresidente Kamala Harris secondo una nuova rilevazione condotta da Emerson College e «The Hill» in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo. Il sondaggio mostra Trump e Harris appaiati al 47 per cento nel Wisconsin. Il candidato repubblicano, tuttavia, resta in vantaggio in Arizona (49 a 44 per cento), in Georgia (48 a 46), in Michigan (46 a 45) e in Pennsylvania (48 a 46). Si tratta di distanze comunque non incolmabili per la vicepresidente, che solo domenica scorsa, 21 luglio, è scesa in campo per la candidatura democratica dopo il ritiro dalla corsa del presidente in carica, Joe Biden.

La rilevazione mostra anche come il sostegno per Harris sia superiore a quello di cui godeva un mese fa Biden in tutti i cinque Stati in bilico: di quattro punti in Arizona e in Wisconsin, di cinque punti in Georgia, di tre punti in Michigan e in Pennsylvania. Secondo il direttore esecutivo del centro sondaggi di Emerson College, Spencer Kimball, Harris sembra aver già recuperato i voti persi dal Partito democratico dopo il disastroso dibattito presidenziale di Biden contro Trump del 27 giugno scorso. «I numeri - osserva Kimball - riflettono livelli di sostegno simili a quelli dello scorso marzo a favore di Biden». Sarà in grado l'attuale numero due dell'inquilino della Casa Bianca? Questo è l'interrogativo che più anima il dibattito estivo.