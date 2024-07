Israele giura vendetta al Libano, mondo con il fiato sospeso. Ed Erdogan parla di "invasione"

28 luglio 2024 a

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha giurato di «colpire duramente il nemico» dopo che il lancio di razzi dal Libano ha ucciso 12 giovani sulle alture del Golan, annesse a Israele, e ha nuovamente sollevato il timore che la guerra a Gaza si estenda. L’Iran ha avvertito Israele che qualsiasi nuova «avventura» militare in Libano potrebbe portare a «conseguenze impreviste». Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato il lancio di razzi e ha invitato tutte le parti a «esercitare la massima moderazione». L’esercito israeliano lo ha definito «l’attacco più letale contro i civili israeliani» dall’attacco del 7 ottobre che ha dato inizio alla guerra a Gaza e ha innescato regolari scambi di fuoco oltre il confine libanese. Israele ha accusato il movimento libanese Hezbollah di aver lanciato un razzo iraniano Falaq-1, ma il gruppo sostenuto dall’Iran - che ha regolarmente preso di mira le postazioni militari israeliane - ha dichiarato di non avere «alcun legame» con l’incidente. Tuttavia, ha dichiarato di aver lanciato un razzo di questo tipo sabato verso un obiettivo militare israeliano nel Golan. Il lancio di razzi a Majdal Shams, la cui popolazione è composta da drusi di lingua araba, ha spinto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu a rientrare in anticipo dagli Stati Uniti. Al suo arrivo ha partecipato immediatamente a una riunione del gabinetto di sicurezza, ha dichiarato il suo ufficio. Ha detto che «Hezbollah pagherà un prezzo pesante» per l’attacco, «un prezzo che non ha mai pagato prima». In previsione della rappresaglia israeliana, Hezbollah ha evacuato diverse posizioni vicino al confine e nel Libano orientale, ha dichiarato una fonte vicina al gruppo.

L’esercito israeliano ha dichiarato più tardi, domenica, di aver colpito obiettivi di Hezbollah «sia in profondità nel territorio libanese che nel sud del Libano». Un drone israeliano ha sparato due missili contro il villaggio di Taraiyya, nel Libano orientale, distruggendo un hangar e un’abitazione senza causare vittime, ha dichiarato una fonte della sicurezza libanese. Hezbollah ha dichiarato che il suo fuoco transfrontaliero è un atto di sostegno agli islamisti palestinesi di Hamas che combattono l’esercito di Israele a Gaza dal 7 ottobre, quando hanno attaccato il sud di Israele. Philippe Lazzarini, che dirige l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha dichiarato sul sito di social media X che solo «il 14% delle aree di Gaza» non sono soggette a ordini di evacuazione. Ha accusato Israele di creare «scompiglio e panico» con i frequenti ordini di evacuazione. Il razzo che ha colpito Majdal Shams ha colpito un campo di calcio e ha ucciso giovani che, secondo le autorità locali, avevano tra i 10 e i 16 anni. La polizia israeliana ha dichiarato che un ragazzo di 11 anni risulta ancora disperso. Migliaia di residenti hanno affollato le strade della città in una lacrimevole cerimonia funebre per molti dei morti.

Secondo Riad Kahwaji, capo dell’Istituto per l’analisi militare del Vicino Oriente e del Golfo, la posizione che Hezbollah ha detto di aver preso di mira è a circa 2,4 chilometri dalla città, il che la pone «entro il margine di errore» dei razzi imprecisi. Ma ha detto che «non si può escludere la possibilità di un errore di tiro» da parte di un missile della difesa aerea israeliana e che dovrebbe esserci un’indagine indipendente. La Casa Bianca ha affermato che il lancio del razzo è stato «condotto dagli Hezbollah libanesi», aggiungendo che «si trattava di un loro razzo e lanciato da un’area da loro controllata». Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jeanine Hennis-Plasschaert, e il capo della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), Aroldo Lazaro, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che l’intensificarsi degli scambi di fuoco «potrebbe innescare una conflagrazione più ampia che coinvolgerebbe l’intera regione in una catastrofe inimmaginabile».

In questo contesto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lasciato intendere, in occasione di una convention del suo partito islamista AKP, che sarebbe determinato a invadere Israele per porre fine al conflitto palestinese se il suo Paese avesse una forza di armi sufficiente. «Abbiamo fatto molta strada con la nostra industria della difesa, con le importazioni e le esportazioni. Fratelli, nessuno può ingannarci: dobbiamo essere molto forti, perchè così Israele non sarebbe in grado di fare il casino che fa in Palestina», ha detto Erdogan. «Come siamo entrati in Karabakh, come siamo entrati in Libia, faremo lo stesso con loro. Non c’è nulla che possa impedirlo. Dobbiamo solo essere forti e poi possiamo fare questi passi? Li faremo», ha dichiarato.