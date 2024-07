Israele, la nuova proposta per il cessate il fuoco a Gaza: "Meccanismo di controllo"

27 luglio 2024 a

a

a

Gli Stati Uniti hanno ricevuto l’ultima proposta israeliana per un accordo sul cessate al fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi in vista del vertice che si terrà domani a Roma tra il direttore della Cia Bill Burns, il capo del Mossad Dedi Barnea, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal. Lo scrive il sito di Walla citando un alto funzionario israeliano e altre due fonti ben informate.

L'autobomba di Mosca? Seconda la Russia c'è Kiev dietro l'attentatore

A Roma, scrive Walla, si discuterà quindi proprio della proposta aggiornata di Israele con le nuove richieste del primo ministro Benjamin Netanyahu. In particolare, il premier israeliano ha chiesto che venga istituito un meccanismo di controllo che impedisca il trasferimento di armi dal sud della Striscia di Gaza al nord dell’enclave palestinese. Gli alti funzionari che fanno parte del gruppo negoziale e gli organi di sicurezza citati da Walla ritengono che Hamas non accetterà questa condizione e che ciò porterà a una crisi nei colloqui.

"Operazione segreta" di Kiev, telefoni bollenti Usa-Russia per stoppare l'escalation

Tra l’altro Hamas ha fatto sapere di non voler indietreggiare sulle richieste contenute nell’ultima proposta di accordo presentata ai mediatori, in particolare sul fatto che ci debba essere un ritiro completo delle Forze di difesa israeliane (Idf) dalla Striscia di Gaza per la liberazione di tutti gli ostaggi. Lo scrive il quotidiano Al-Mayadeen, vicino a Hezbollah, citando una propria fonte, a condizione di anonimato