Harris-Trump, sondaggio rovina la festa Dem: come votano gli Stati in bilico

Il sondaggi nazionali danno un paese diviso a metà. Anzi, per alcuni istituti demoscopici Kamala Harris è addirittura avanti a Donald Trump. Ma come è noto il sistema elettorale americano si basa sui grandi elettori e sul voto nei vari stati federali: insomma, si possono vincere le elezioni anche con meno voti in assoluto, ma vincendo negli stati in bilico. Ebbene, da un sondaggio - uno dei primi focalizzato sugli stati in bilico - pubblicato da The Hill e dall’Emerson College Polling, emerge che Trump sarebbe in vantaggio su Harris in quattro dei cinque "Swing states" che potrebbero decidere il prossimo presidente americano.

L'isituto ha rilevato che il repubblicano è in vantaggio di 5 punti in Arizona sulla vicepresidente democratica che ha sostituito Joe Biden dopo il ritiro, di 2 punti in Georgia, di 1 punto nel Michigan di 2 punti in Pennsylvania e in parità con lei nel Wisconsin. Nel dettaglio, Trump sarebbe in vantaggio in Arizona (49 a 44 per cento), in Georgia (48 a 46), in Michigan (46 a 45) e in Pennsylvania (48 a 46). Unica nota positiva per i dem, il fatto che il sostegno per Harris sia superiore a quello di cui godeva un mese fa Biden in tutti i cinque gli swing states. Secondo il direttore esecutivo del centro sondaggi inoltre Harris sembra aver già aver recuperato i voti persi dal Partito democratico dopo il disastroso dibattito presidenziale di Biden contro Trump del 27 giugno scorso.