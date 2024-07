Kamala Harris brucia le tappe: "Mi candido", attacco a Trump sulle note di Beyoncé

25 luglio 2024 a

Kamala Harris ringrazia Beyoncé, che le ha concesso l'uso della sua canzone Freedom, e lancia il primo video della sua campagna elettorale per la Casa Bianca. Lo spot è stato pubblicato sui profili social della vicepresidente. La prima mossa, neanche a dirlo, è l'attacco al suo sfidante Donald Trump. Intitolato ’We Choose Freedom’, il video sottolinea il messaggio centrale della campagna: libertà sui diritti all’aborto, libertà dalla violenza delle armi e libertà "non solo di tirare avanti, ma di andare avanti". La colonna sonora è ’Freedom’ di Beyoncé. "Ìm Kamala Harris, and I'm running for President of the United States" è il testo che accompagna il video che chiede agli elettori di scegliere tra il "caos" dell'America di Trump e l'offerta di Harrris. Dice "mi candido a presidente" anche se manca la benedizione della convention democratica.

Biden rompe il silenzio: "Perché ho deciso di ritirarmi". Kamala? "Capace"

Intanto un'altra celebrità si schiera con Kamala: "È un momento interessante per il nostro Paese. La vicepresidente Harris sta cercando di portare la sua energia alla campagna, e spero che sarà in corsa per vincere le elezioni", afferma da Parigi dove è tra i protagonisti del torneo olimpico di basket col team Usa, Stephen Curry. "Abbiamo davanti un paio di mesi fondamentali per il nostro Paese e per la direzione verso cui stiamo andando", ha aggiunto Curry, consapevole anche del ruolo che lui e la nazionale statunitense possono ricoprire: "Speriamo di fare la nostra parte per unificare il Paese, i successi sportivi uniscono le persone". Insomma, vip e sportivi scendono in campo: riusciranno a fermare Trump?