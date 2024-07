Iraq, pressing sugli Usa per il ritiro dei marines. Ma c'è un grande timore

24 luglio 2024 a

Una delegazione del governo iracheno è attesa a Washington per discutere del ritiro delle truppe americane dall’Iraq. Baghdad preme da mesi, vuole che i marines lascino il Paese entro la fine dell’anno, ma Washington mette in guardia contro un ritorno dell’Isis. Il Comando americano Centcom ha infatti reso noto che gli attacchi sferrati da membri del califfato sono stati 153 nel 2024, il doppio rispetto al 2023. Dopo anni nell’oscurità il gruppo si sta riorganizzando per tornare all’attacco e costituire un califfato e al momento può contare su circa 2.500 uomini. Sempre nel 2024 le forze americane, in coordinamento con i militari iracheni, hanno compiuto 196 operazioni, ucciso 44 terroristi (di cui 8 capi), e arrestati altri 166. Gli Usa in pratica ritengono il lavoro non finito e temono che l’Isis sfrutti le precarie condizioni delle strutture dove sono tenuti i terroristi nel nord della Siria.

Washington insiste perché i Paesi di origine accettino il ritorno dei foreign fighters, la cui presenza rende più difficile e pericolosa la gestione dei centri di detenzione, in mano alle forze curde Ypg. Alla fine dello scorso anno, su richiesta del governo iracheno del premier Shia al Sudani, Usa e Iraq hanno iniziato a discutere del ritiro delle truppe Usa, presenti su suolo iracheno per un invito di Baghdad emesso ai tempi in cui lo Stato islamico era in espansione. Un primo round di incontri è andato in scena a gennaio, un secondo vertice ha avuto luogo a febbraio, ma la situazione in Medio Oriente non ha favorito il dialogo.

Milizie filo iraniane, in particolare Kataib Hezbollah, hanno infatti ripetutamente attaccato postazioni americane nel Paese. I marines hanno reagito compiendo azioni mirate che hanno ucciso comandanti delle milizie sostenute da Teheran. Un eventuale abbandono dell’Iraq da parte dei marines potrebbe spianare infatti la strada all’Iran, che a quel punto avrebbe campo libero per aumentare la propria influenza nel Paese.