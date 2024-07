Mosca, esplode autobomba: "Chi c'era a bordo", colpo all'esercito russo

24 luglio 2024 a

Nuovo misterioso attentato a Mosca. Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale russa, quando un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Entrambi sono rimasti feriti, hanno riferito i servizi operativi alla TASS. La causa dell’esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo non meglio specificato. L’esplosione è avvenuta quando la coppia è salita sull'auto parcheggiata. Secondo le ricostruzioni l’uomo ha perso parte delle gambe mentre la donna ha riportato ferite da schegge.

Ma chi sono le due persone coinvolte? Numerosi account di X in sostegno alla causa ucraina stanno rilanciando la notizia che le vittime sono Andrii Torgashov, vice capo del centro di trasmissione radio satellitare dell'esercito russo, e sua moglie. Ad affermarlo è il gruppo di giornalisti indipendenti russi Astra che ha verificato che l'auto esplosa è dell'ufficiale 49ennem vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe. Non solo. Prima dell’arrivo dell’ambulanza i due sarebbero stati estratti dall’auto da alcuni passanti che hanno fornito loro i primi soccorsi, ha rilevato ancora Astra citando alcuni testimoni oculari.