Elezioni Usa, Biden non si arrende e lancia la sfida a Trump: "Vincerò io"

"Questa è l’elezione più importante della nostra vita e io la vincerò«. È quanto ha scritto su X Joe Biden che quindi non appare per nulla intenzionato a chiedere le sempre più crescenti, e pubbliche, pressioni a farsi da parte e rinunciare alla corsa per la rielezione.

Tutto questo nonostante per il 60% degli americani Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. È quanto determinato da un sondaggio Abc-Ipsos. Dopo gli eventi della scorsa settimana con il fallito attentato, invece, il tasso di gradimento di Donald Trump è salito al 40%, il massimo dall’agosto del 2020 quando era al 42%. Quanto al candidato democratico che eventualmente sostituirebbe Biden se l’attuale presidente decidesse di fare un passo indietro, l’indice di gradimento più alto sarebbe quello dell’attuale vicepresidente Kamala Harris che, fra gli afroamericani (55%) e gli ispanici (38%), è superiore a quello di Biden.