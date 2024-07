Usa, scatta la manifestazione dem contro Biden: Casa Bianca sotto pressione

20 luglio 2024 a

Dallo spot televisivo alla manifestazione, fisica, davanti alla Casa Bianca per chiedere al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di abbandonare la corsa per le presidenziali. Ovvero di «passare il testimone» come dice il nome del gruppo di esponenti democratici che ha organizzato la protesta, ‘Pass the Torch’. Si tratterà di «un evento pacifico e rispettoso», promettono gli organizzatori, che sul sito scrivono: «Per favore, non usate questa come un’opportunità per protestare contro altre cause. Il movimento Pass the Torch è concentrato esclusivamente sull’obiettivo di chiedere a Joe Biden di ritirarsi dalla nomination presidenziale».

La manifestazione si svolgerà tra le 15 e le 16 ora di Washington davanti alla Casa Bianca. Ieri il gruppo ha trasmesso uno spot televisivo in uno dei programmi preferiti di Joe Biden nel tentativo di convincerlo a porre fine alla sua campagna presidenziale. Lo spot andrà in onda lunedì nel programma Morning Joe della MSNBC, che Biden guarda regolarmente. In casa dem le stanno davvero provando tutte per non lasciare la nazione nelle mani di Donald Trump.