Usa, “Biden si è convinto sul ritiro”. Pelosi e il retroscena che avvicina lo scossone

Momento particolarmente critico in casa Stati Uniti. Nancy Pelosi ha infatti detto ai democratici alla Camera di ritenere che Joe Biden possa essere convinto molto presto ad abbandonare la corsa in vista dell’Election Day del 5 novembre. A raccontare la notizia è il Washington Post, che cita tre funzionari democratici, secondo cui l’ex speaker della Camera dei Rappresentanti ha detto ai democratici della California e ad alcuni componenti della leadership della Camera di credere che l’81enne Biden - risultato positivo al Covid due giorni fa - sia vicino alla decisione di abbandonare la corsa per la rielezione. Nessun commento dall’entourage della 84enne Pelosi alla richiesta di chiarimenti. «Pelosi rispetta la riservatezza dei suoi incontri e dei suoi colloqui con il presidente degli Stati Uniti», ha detto un portavoce.

Ieri Axios rivelava che la pressione crescente da parte di leader democratici e amici fidati potrebbe convincere Biden a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca già questo fine settimana. «Siamo vicini alla fine», ha poi detto una fonte vicina a Biden alla Nbc. La figuraccia nel confronto tv con Donald Trump ha scatenato un vero e proprio tsunami.