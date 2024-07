Biden, “siamo vicini alla fine”. La gola profonda dello staff svela l'inevitabile

19 luglio 2024 a

a

a

Joe Biden sempre più vicino a lasciare la corsa alla Casa Bianca. «Siamo vicini alla fine», ha detto una fonte vicina al presidente a Nbc, secondo cui la situazione si sta avvicinando a un punto di non ritorno. «Stanno finalmente realizzando, è un quando, non un se», ha riferito una persona che ha parlato con un alto funzionario della campagna elettorale del numero uno di Washington. A far precipitare gli eventi, tra l’altro, la circostanza che da mercoledì Biden, risultato positivo al Covid, si è ritirato nella sua casa di vacanza a Rehoboth Beach, nel Delaware. Una situazione che, unita al crollo delle donazioni e a una raccolta fondi dal basso che non sta al passo con le esigenze della campagna elettorale, ha fatto precipitare il mondo di Biden, con tanti alleati che lo hanno invitato pubblicamente o privatamente a farsi da parte.

“Biden si è convinto”. Il retroscena della riunione tra Dem: il ritiro ormai è realtà

E questo mentre l’ex presidente Donald Trump, vittima di un attentato a cui è scampato per un soffio sabato, oggi vive il suo momento di gloria alla Convention Nazionale Repubblicana. Gli stessi membri dello staff, ragiona Nbc, hanno già dichiarato che il presidente non ha chance di rielezione. Una persona a conoscenza delle proiezioni ha affermato che la campagna di Biden ora prevede di raccogliere solo il 25% del denaro dei grandi donatori che aveva originariamente previsto di raccogliere a luglio: si tratta di un ulteriore peggioramento rispetto alle aspettative della settimana scorsa secondo cui la raccolta fondi di grandi dimensioni sarebbe diminuita fino al 50%. I soldi si sono «prosciugati», ha detto questa persona. E senza soldi non si può cantare la messa.