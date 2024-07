Trump, dopo l'attentato fa il boom sui social. “Ho sentito un sibilo e avvertito lo squarcio”

14 luglio 2024 a

a

a

L'attentato a Donald J. Trump ha generato un'onda emotiva che si è riversata anche sugli account social del candidato repubblicano. Gli account dell’ex presidente Usa sono cresciuti nelle ultime ore in modo considerevole. Il profilo Instagram ha fatto segnare un incremento di 370 mila nuovi follower; l'account X, nonostante Trump non pubblichi da mesi più nulla, è cresciuto di 163 mila nuovi follower.

“Trump presidente comandante e combattente”. Cerno, la prima conseguenza dell'attentato

Nel frattempo lo stesso Trump ha pubblicato un racconto di quanto successo sui canali social: «Ho capito immediatamente che qualcosa non andava, perché ho sentito un sibilo, degli spari e ho sentito immediatamente il proiettile che mi squarciava la pelle». L’ex presidente, ha aggiunto che «c’è stata molta emorragia, quindi ho capito in quel momento cosa stava succedendo». Nel suo post, Trump ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della persona che partecipava al suo comizio e che è stata uccisa, e alla famiglia di «un’altra persona che è rimasta gravemente ferita». Ha aggiunto poi di non sapere nulla dell’attentatore. «Voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, in Pennsylvania», ha concluso Trump.