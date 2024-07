Israele, lanciati volantini su Gaza City con le rotte per lasciare la città

10 luglio 2024 a

L’esercito israeliano ha lanciato volantini su Gaza City esortando tutti i residenti a evacuare verso zone sicure mentre si intensifica l’offensiva militare sulla città. Nei volantini, indirizzati a «tutti a Gaza City», sono indicate le rotte per lasciare la città verso sud e si avverte che rimarrà «una pericolosa zona di combattimento». Israele ha emesso un primo ordine formale di evacuazione per una parte della città il 27 giugno.

L’esercito israeliano, stando a quanto si apprende, inizierà ad arruolare gli uomini in età di servizio militare appartenenti alla comunità degli ultraortodossi (haredim) a partire dal mese prossimo. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, Yoav Gallant, durante un incontro con i vertici militari israeliani, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. A margine dell’incontro, Gallant «ha approvato la raccomandazione delle Forze di difesa israeliane di inviare le cartoline» agli ultraortodossi, «in conformità con le capacità di assorbimento delle reclute e delle valutazioni».

Durante l’incontro, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Herzi Halevi, e Gallant hanno affermato che l’arruolamento degli ultraortodossi nelle forze armate «è una necessità operativa e una questione sociale complessa», che richiede di consentire ai soldati haredim di «mantenere il loro stile di vita», conclude la nota. Sebbene non vi siano conferme ufficiali da parte del dicastero della Difesa, secondo quanto riportano i media, le Forze di difesa israeliane (Idf) potrebbero arruolare nell’immediato circa tremila ultraortodossi. La mossa dell’esercito potrebbe far vacillare la tenuta della maggioranza di governo, in cui il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu è appoggiato dai partiti della destra religiosa.