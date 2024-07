Cecilia Parodi, video choc della scrittrice ospitata dal Pd: "Odio gli ebrei"

06 luglio 2024 a

È bufera per un video iniziato a girare sulla rete in cui la scrittrice e attivista Cecilia Parodi riversa odio contro gli ebrei e lo stato di Israele. "Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono - afferma nel video - Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Spero di vederli tutti appesi per i piedi!". E ancora: "Non basterebbe piazzale Loreto, servirebbe piazzale Tienanmen. Giuro che sarò in prima fila a sputarvi addosso". Ma chi è Parodi? La scrittrice è stata ospitata dai giovani del Pd a un convegno dello scorso febbraio, e il suo nome è tra i numerosi ospiti dell'evento di domenica 30 giugno “Dialogues for Gaza“ nell'ambito del Villa Ada Festival di Roma. Un livello d'odio e violenza che lascia sgomenti e su cui si staglia il silenzio del Pd di Elly Schlein. Il video è tornato a circolare in queste ore sui social scatenando l'indignazione di tanti utenti e di esponenti della maggioranza. Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario al Senato di FdI ha detto: “In rete è diventato virale il video di una tizia che vomita insulti e minacce nei confronti degli ebrei". E ancora: “Apprezzando che la tizia in questione è tale Cecilia Parodi, non stupisce che si tratti di un’attivista di sinistra, dovrebbe invece far riflettere che sia stata ospite nel febbraio scorso di un’iniziativa dei giovani del Pd".

"Fratelli d’Italia ha prontamente deciso di portare all’attenzione della Commissione Antidiscriminazione e odio, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, il caso di Cecilia Parodi, che in queste ore si sta rendendo protagonista sul web per le gravissime dichiarazioni antisemite affidate a un video in cui, tra le altre cose, si augura lo sterminio degli ebrei e di tutti coloro che li difendono", dichiara Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI. "Apprendiamo che la Parodi sarebbe stata ospite anche di alcune iniziative dei giovani del Pd. Insomma, Elly Schlein non ha nulla da dire? Ritiene ammissibile che una persona portatrice di tale odio e tali aberranti idee possa essere ospite di eventi della giovanile del Pd? Ci attendiamo che faccia chiarezza, perché in questi mesi dalla sinistra troppo spesso abbiamo assistito ad atteggiamenti ambigui e silenzi", aggiunge Malan.

CECILIA PARODI una "attivista" e scrittrice antisemita.

Ha ineggiato allo sterminio degli ebrei.

Ha tolto il video. Ma tutti lo abbiamo salvato.

Ti abbiamo denunciata. Tu servi come monito per tutti coloro che hanno le tue idee. #ceciliaparodi #antisemitismo pic.twitter.com/045Y5Yqtje — Elisa Garfagna (@EGarfagna) July 4, 2024

Il video è stato rimosso dai social, ma Parodi ha commentato le critiche ricevute con un altro reel su Instagram in cui non si scusa affatto per le sue dichiarazioni, e Incredibilmente afferma che un "crollo di nervi", dopo mesi di "genocidio è comprensibile".