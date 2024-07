Kiev, razzi sull'ospedale pediatrico. Crosetto: "Un atto contro l'umanità"

08 luglio 2024 a

a

a

Un massiccio attacco missilistico russo ha colpito la capitale ucraina Kiev. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha condiviso su Telegram il video dell'ospedale pediatrico finito nel mirino dei bombardamenti. L'Europa ha accusato Mosca di "crimini di guerra". "La Russia continua a colpire spietatamente i civili ucraini. Gli attacchi aerei di oggi hanno causato decine di morti e feriti e hanno distrutto il più grande ospedale pediatrico di Kiev, Okhmatdyt. L'Ucraina ha bisogno di una difesa aerea ora. Tutti i responsabili dei crimini di guerra russi saranno chiamati a risponderne", ha scritto su X l'alto rappresentante Ue Josep Borrell. "È un atto contro l’umanità". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Oggi la Russia ha attaccato Kiev con un pesante lancio di missili che hanno causato molte vittime, tra cui diversi bambini, e distrutto un ospedale pediatrico. Un violento e indiscriminato attacco privo di ogni presunta logica militare», ha spiegato.

Video su questo argomento Zelensky: mi aspetto passi concreti e risposta forte dal summit Nato TMNews

"Un atto contro l’umanità che spero tutti vorranno condannare a partire da chi crede nella fantomatica ’volontà di pace' di Mosca. Le azioni contano più delle parole. In Ucraina come in Palestina, anche se non ho visto una sola manifestazione pro Ucraina, nessuna università mobilitarsi in questi lunghissimi anni di massacri", ha proseguito il ministro. "La scelta di Putin è quella che si vede attraverso ciò che accade e non attraverso la mistificazione delle parole o le fandonie sui territori russofoni. Per questo motivo in questi anni abbiamo cercato di difendere la sovranità dell’Ucraina e aiutare il suo popolo a proteggersi. Per questo con forza cerchiamo di fermare il conflitto in Palestina e chiedere l’applicazione della risoluzione Onu sui due Stati. Perché siamo per la prevalenza del diritto internazionale sulla legge del più forte o del più armato", ha concluso Crosetto in un messaggio su X.