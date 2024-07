Francia, 169 candidati si ritirano per cercare di arginare Le Pen al secondo turno

01 luglio 2024 a

Sono 169 i candidati che sono passati al secondo turno delle elezioni legislative in Francia e che si sono ritirati per fare ’barrage’ contro i candidati del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella e favorire gli aspiranti deputati che avrebbero più possibilità di battere i lepenisti. Secondo il conteggio di Le Monde, alle 17 risultavano ritirati 169 candidati: 122 sono della sinistra del Nuovo Fronte popolare, 46 del blocco macronista e uno dei Repubblicani. Sono infatti 306 possibili «triangolari» (i ’ballottaggi a tre’) e dei cinque potenziali «quadrangolari» alla luce dei risultati del primo turno di ieri. La scadenza per decidere il ritiro della candidatura è prevista per domani alle ore 18.

Secondo i risultati definitivi forniti dal Ministero dell’Interno il Rassemblement National è arrivato primo al primo turno delle elezioni legislative con il 33,1% dei voti, seguito dal Nuovo Fronte popolare (l’unione della sinistra) con il 28% e la coalizione presidenziale Ensamble al 20%. I repubblicani, non allineati con la RN, hanno raccolto il 6,7% dei voti. L’affluenza alle urne è stata del 66,7%.