Ucraina, c'è la conferma: quest'estate verranno schierati gli F-16

Quest’estate gli aerei da combattimento F- 16 prenderanno finalmente il volo sopra l’Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante dell’Aeronautica olandese Arnoud Stallmann che ha parlato da una base militare nel sud dei Paesi Bassi, citato dal Guardian. «Intorno a quest’estate, tutto si allinerà», ha detto, parlando di fronte a due F- 16 in disuso all’interno di un hangar della base, dove si era appena concluso un recente programma per addestrare gli ucraini alla manutenzione degli aerei. Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia si sono impegnati a fornire all’Ucraina circa 80 aerei da combattimento F- 16 di fabbricazione statunitense e che l’aeronautica ucraina richiede da più di un anno. Ma il programma per far decollare gli aerei è stato segnato da ritardi nella consegna e nell’addestramento.

Le forze di difesa aerea ucraine, intanto, hanno distrutto tutti gli obiettivi nemici con cui la Russia ha attaccato Kiev nella notte. Lo ha riferito l’amministrazione militare della città di Kiev su Telegram. «L’allarme aereo notturno nella capitale era legato alla minaccia di un attacco condotto con droni. Secondo i primi dati a disposizione, i droni nemici sono stati lanciati da sud, hanno volato attraverso le regioni di Mykolayiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava, Chernihiv e hanno cercato di attaccare Kiev dalla direzione nord-orientale», si legge nel messaggio. Secondo l’amministrazione cittadina, tutti gli obiettivi nemici sono stati distrutti dalle forze e dalla difesa antiaerea mentre si avvicinavano alla capitale ucraina. Sinora non si registrano alcun danno e vittime nella capitale ucraina.