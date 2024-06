La Mecca, il caldo fa strage di pellegrini: "Almeno 600". Le testimonianze choc

19 giugno 2024 a

Almeno 600 pellegrini egiziani sono morti durante l’hajj, il principale pellegrinaggio musulmano che si è tenuto la scorsa settimana in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato all’AFP un diplomatico arabo. "Tutti i decessi appena annunciati sono stati causati dal caldo", ha dichiarato il diplomatico. In precedenza, altri diplomatici avevano riferito che almeno 323 egiziani erano morti durante l’hajj, che si è svolto da venerdì a domenica in piena estate, quando le temperature hanno raggiunto i 51,8 gradi Celsius.

Il caldo torrido a La Mecca fa una strage tra i pellegrini: morti e dispersi

Riad non ha commentato il bilancio delle vittime nel caldo durante il pellegrinaggio, richiesto a ogni musulmano abile una volta nella vita, tuttavia, centinaia di persone si erano messe in fila presso il complesso di emergenza nel quartiere di Al-Muaisem alla Mecca, cercando di ottenere informazioni sui loro familiari scomparsi. I presenti hanno visto alcune persone svenire mentre tentavano di compiere la simbolica lapidazione del diavolo, Altri, tra cui molti egiziani, hanno perso le tracce dei loro cari a causa del caldo e della folla.