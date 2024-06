Russia-Ucraina, perché sono falliti i negoziati di pace nel 2022: la soffiata del New York Times

16 giugno 2024 a

a

a

Due anni fa Russia e Ucraina avevano avviato un tentativo di negoziato, fallito e mai più ripreso. Il New York Times pubblica i documenti che ricostruiscono quel tentativo. Le questioni che dovrebbero essere affrontate in qualsiasi futuro accordo di pace sono evidenti, e infatti due anni fa furono al centro dei negoziati che esplorarono i termini della pace in notevole dettaglio. I documenti sono emersi dalle sessioni negoziali che hanno avuto luogo nelle settimane successive all’inizio della guerra, da febbraio ad aprile 2022. È stata l’unica volta in cui si sa che ucraini e russi si sono impegnati in colloqui di pace diretti. I colloqui sono falliti poiché entrambe le parti si sono trincerate sul campo di battaglia, ma non prima che i negoziatori producessero diverse bozze di un trattato che avrebbe dovuto garantire la sicurezza futura dell’Ucraina soddisfacendo al tempo stesso alcune delle richieste del presidente Vladimir Putin. Mosca e Kiev sembrano più lontane dalla pace che in qualsiasi altro momento dall’invasione su vasta scala. Venerdì, Putin ha affermato che la Russia accetterebbe un cessate il fuoco solo se l’Ucraina cedesse quattro regioni che il Cremlino ha dichiarato parte della Russia e abbandonasse le sue aspirazioni nella NATO. Si trattava essenzialmente di una richiesta di capitolazione, che il governo ucraino ha immediatamente respinto. Anche le attuali richieste dell’Ucraina - il ritiro di tutte le forze russe dal territorio ucraino - appaiono irrealistiche data l’apparente risolutezza di Putin e gli attuali vantaggi del suo esercito. Ciò include la penisola di Crimea, che Putin ha annesso nel 2014 in una rapida operazione che considera fondamentale per la sua eredità.

Netanyahu furioso per la pausa a Rafah. “Inaccettabile”, crisi nera con l'esercito

Se e quando l’Ucraina e la Russia riprendessero i negoziati diretti, le questioni sollevate nei documenti prodotti all’inizio della guerra, compreso lo status dei territori ucraini occupati e le future garanzie di sicurezza dell’Ucraina, rimarrebbero rilevanti. Inizialmente la Russia voleva che l’Ucraina riconoscesse la Crimea come parte della Russia. Un esame dei documenti mostra che le due parti si sono scontrate su questioni quali il livello delle armi, i termini della potenziale adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e specifiche leggi ucraine sulla lingua e la cultura che la Russia voleva abrogare. I negoziatori dell’Ucraina si sono offerti di rinunciare all’adesione alla Nato e di accettare l’occupazione russa di parti del loro territorio. Ma si rifiutarono di riconoscere la sovranità russa su di loro.

Il summit della pace per l'Ucraina finisce con un mezzo flop. Assenze di peso nel comunicato

Due anni dopo, non ci sono ancora segnali che Russia e Ucraina possano tornare al tavolo delle trattative. In Svizzera Zelensky ha cercato di persuadere i dignitari di circa 100 paesi e organizzazioni, tra cui la vicepresidente Usa, Kamala Harris, che la vittoria rimane realistica. Zelensky si è impegnato a continuare a combattere, descrivendo il suo piano di pace come un piano in cui la Russia si ritirerà da tutto il territorio ucraino, pagherà risarcimenti e sarà punita per i crimini di guerra.