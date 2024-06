Mar Rosso, risale la tensione tra Usa e Houthi. Ferito un marinaio, poi la rappresaglia

15 giugno 2024 a

a

a

Due missili da crociera lanciati dai ribelli yemeniti Houthi nel Golfo di Aden hanno colpito una nave cargo, ferendo gravemente un marinaio che è stato evacuato dalle forze americane. A svelarlo è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che ha precisato che M/V Verbena battente bandiera di Palauan, di proprietà ucraina e gestita da polacchi, «ha riportato danni e conseguente incendio a bordo». «Un marinaio è stato gravemente ferito durante l’attacco» e «un aereo della USS Philippine Sea lo ha evacuato su una nave partner nelle vicinanze per cure mediche». Il Centcom ha denunciato «questo continuo comportamento sconsiderato da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran» che «minaccia la stabilità regionale e mette in pericolo la vita dei marinai nel Mar Rosso e il Golfo di Aden». I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno rivendicato attacchi contro tre navi nelle ultime ore, tra cui la Verbena, «in rappresaglia ai crimini commessi contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza e in risposta all’aggressione americano-britannica contro il nostro Paese».

Sfida tra sottomarini nucleari di Russia e Usa: a Cuba va in scena una nuova crisi

Di tutta risposta le forze Usa hanno distrutto due imbarcazioni senza equipaggio (Usv) degli Houthi nel Mar Rosso, insieme a un drone e sette radar situati in un’area controllata dai ribelli filo-iraniani nello Yemen. I radar colpiti consentivano «agli Houthi di prendere di mira le navi marittime e di mettere in pericolo la navigazione commerciale».