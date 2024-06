Onu, “crimini di guerra”. L'accusa della commissione travolge Israele e i palestinesi

12 giugno 2024 a

Investigatori indipendenti delle Nazioni Unite hanno accusato Israele e vari gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini di guerra dall'inizio del conflitto a Gaza il 7 ottobre. Questa accusa è stata formulata dalla Commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani in Israele e nei territori palestinesi. Navi Pillay, presidente della Commissione d'inchiesta, ha sottolineato l'importanza di ritenere responsabili tutti coloro che hanno commesso crimini, affermando che "è imperativo che tutti coloro che hanno commesso crimini siano chiamati a risponderne".

La commissione ha esaminato attentamente le azioni di entrambe le parti coinvolte nel conflitto, rilevando gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Israele ha reagito con fermezza alle accuse, sostenendo che la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite manifesta una "discriminazione sistematica anti-israeliana". Meirav Eilon Shahar, Ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha criticato il rapporto, controbattendo che "la Commissione d'inchiesta ha dimostrato ancora una volta che le sue azioni sono tutte al servizio di un programma politico ristretto contro Israele". Israele contesta le conclusioni della commissione, ritenendo che queste siano parziali e non riflettano in modo equo le realtà del conflitto.

D'altro canto, la commissione ha puntato il dito anche contro sette gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas. Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno documentato che, durante l'attacco iniziato il 7 ottobre, membri delle ali militari di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi, insieme a civili palestinesi, hanno commesso crimini di guerra. Questi atti comprendono violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario, che vanno dall'attacco a civili alla distruzione di infrastrutture civili. Le conclusioni della commissione sono il risultato di un'indagine approfondita, che ha preso in esame prove documentali, testimonianze oculari e altre fonti affidabili. Le accuse di crimini di guerra aggiungono un ulteriore strato di complessità a una situazione già estremamente delicata e sollevano interrogativi urgenti sulla responsabilità e sulla giustizia in tempo di guerra.