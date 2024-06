Francia, vittoria schiacciante di Le Pen. La mappa che inchioda Macron

10 giugno 2024 a

Una notte elettorale senza precedenti in Francia. Mentre iniziavano i festeggiamenti dell’estrema destra del Rassemblement National, dato al 31,5% fin dai primi exit poll delle elezioni europee, l'attuale presidente Emmanuel Macron si è presentato davanti alla nazione per annunciare lo scioglimento dell’Assemblea nazionale. “La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara”, ha scandito comunicando che il voto per le legislative sarà il 30 giugno, mentre i ballottaggi il 7 luglio. Un vero e proprio terremoto che ha improvvisamente fatto saltare tutti gli equilibri e confermato il trionfo di Marine Le Pen.

Francia. In marrone dove ha vinto la Le Pen.

Per capire quanto la vittoria sia stata schiacciante, basta guardare la mappa condivisa su X (l'ex Twitter) dal giornalista Mediaset Leonardo Panetta. "In marrone dove ha vinto la Le Pen", ha spiegato a corredo dell'immagine con una Francia quasi di un unico colore. "Macron in bianco, praticamente Parigi e dintorni", ha aggiunto per commentare la debacle del presidente.

"Non posso fare finta di nulla": Macron annuncia le elezioni anticipate

Le Pen e il suo capolista Jordan Bardella hanno ottenuto infatti il 31,57% dei voti, il doppio della Renaissance del presidente Macron con la candidata Valérie Hayer (14,57%) e del piccolo movimento Place Publique, di Raphaël Glucksmann, sostenuto dai socialisti (13,78%), mentre la sinistra di Insoumis si è fermata al 9,74%.