Notre Dame, l'annuncio di Macron: "La riapriremo l'8 dicembre"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto chiarire a Berlino, nell’ambito di una visita di Stato in Germania, che la Cattedrale di Notre Dame de Paris riaprirà le sue porte l’8 dicembre, come previsto, dopo la ricostruzione in seguito all'incendio del 2019. «Questa data sarà rispettata. L’8 dicembre riapriremo Notre Dame de Paris», ha detto Macron in un dibattito con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nella capitale tedesca, che sta celebrando il 75 anniversario della Legge fondamentale tedesca e il 35esimo anniversario della rivoluzione pacifica che ha portato alla scomparsa della Repubblica Democratica Tedesca (DDR).

Alla domanda se le autorità del suo Paese avrebbero mantenuto la data dell’8 dicembre per la riapertura di Notre Dame, Macron ha rassicurato. «Tutti potranno venire a visitarla. Sarà ricostruita», ha detto il capo di Stato francese, che ha anche ricordato che la Francia ha altri «grandi eventi» da affrontare, come i Giochi Olimpici che Parigi ospiterà dal 26 luglio e i Giochi Paralimpici che inizieranno il 28 agosto.