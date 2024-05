Guerra in Ucraina, la Russia sfonda nella regione di Kharkiv: ondate infermabili

11 maggio 2024 a

L’Ucraina inizia ad ammettere l’avanzamento delle forze di Mosca nella regione di Kharkiv, dopo due diversi attacchi ieri oltre il confine e non uno solo. Nel primo attacco, iniziato alle cinque di ieri mattina, i russi sono riusciti a penetrare per almeno un chilometro in direzione di Vovchansk, con l’obiettivo di creare una zona cuscinetto di dieci chilometri dopo il confine, per proteggere dalla guerra il territorio russo, ha confermato una fonte militare ucraina citata da Cnn. Nella zona sono stati dispiegati riservisti ucraini.

Una seconda fonte bene informata sugli sviluppi al fronte ha ammesso che quattro battaglioni russi, per un totale di circa 2mila uomini, sono penetrati cinque chilometri nella direzione di Krasne, 75 chilometri a ovest, lungo il confine, di Vovchansk, e di altri due villaggi vicini. DeepStateMap, il gruppo ucraino che segue passo passo la situazione al fronte, indica come zona grigia, vale a dire contestata, non sotto pieno controllo ucraino, quattro villaggi vicini, fra cui Krasne. Sono stati uccisi due civili ucraini e diversi altri feriti nell’offensiva, hanno reso noto fonti locali.

Le forze russe hanno rivendicato di aver preso il controllo di cinque insediamenti nella regione di Kharkiv (Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya e Strelechya). Il portavoce dei militari ucraini nell’est, Nazar Voloshyn, afferma che i soldati della Russia sono stati «fermati» nella cosiddetta «zona grigia» e insiste nel dichiarare che non c’è nessuna avanzata. Le sue parole vengono rilanciate dal Kyiv Independent, che riporta anche quelle del governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, secondo il quale la situazione è «sotto controllo» e si combatte in quattro delle cinque località rivendicate da Mosca (esclusa Pletenevka).