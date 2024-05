Onu, la Palestina può diventare un membro. L'ambasciatore di Israele straccia la Carta

10 maggio 2024 a

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce che la Palestina può diventare membro dell’Onu a pieno titolo, raccomandando al Consiglio di sicurezza di «riconsiderare favorevolmente la questione». A favore del testo hanno votato 143 Paesi, 9 hanno votato contro, mentre in 25 - tra cui l’Italia - si sono astenuti. La risoluzione concede alla Palestina un’estensione significativa dei diritti di partecipazione alle sessioni dell’Assemblea generale dell’Onu, che l’aveva riconosciuta come Stato osservatore nel 2012, nonostante la resistenza degli Stati Uniti. La Palestina e il Vaticano sono gli unici due Stati non membri con lo status di osservatore al Palazzo di Vetro. La risoluzione approvata esorta anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a considerare «favorevolmente» la piena adesione della Palestina all’Onu.

L’ambasciatore di Israele all’Onu, Gilad Erdan, ha fatto a pezzi la Carta delle Nazioni Unite criticando dal palco del Palazzo di Vetro la posizione dell’Assemblea generale, che pochi minuti fa ha approvato una risoluzione sulla membership a pieno titolo dello Stato palestinese. Erdan, come si vede in un video, ha distrutto il documento inserendolo in un tritacarte. Ha quindi accusato le Nazioni Unite di aver violato la propria Carta permettendo allo Stato palestinese di essere ammesso tra i membri. «State facendo a pezzi la Carta delle Nazioni Unite con le vostre stesse mani. Sì, sì, è quello che state facendo. Distruggere la Carta delle Nazioni Unite. Vergognatevi», ha dichiarato l’ambasciatore, citato dal Guardian.