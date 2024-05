Israele, Hamas "ha accettato la tregua" ma Tel Aviv frena. Gli ostaggi e il nodo della "fine della guerra"

04 maggio 2024 a

a

a

Con il fiato sospeso per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Alti funzionari israeliani hanno riferito che ci sono prime indicazioni secondo le quali Hamas accetterà di portare a termine la prima fase dell’accordo - il rilascio umanitario degli ostaggi - senza un impegno ufficiale da parte di Israele di porre fine alla guerra. Lo riporta Barak Ravid di Axios su X. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, che cita media arabi, Hamas avrebbe ricevuto la garanzia dagli ufficiali americani che Israele lascerà la Striscia.

Invita alla prudenza Tel Aviv. Hamas non ha ancora risposto formalmente all’ultima proposta, sottolinea Benny Gantz, ex capo di stato maggiore israeliano, membro del gabinetto di guerra, che ha criticato le fonti che commentano anonimamente le notizie relative ai negoziati in corso. "Consiglio alle ’fonti diplomatiche' e a tutti gli altri protagonisti delle decisioni di attendere gli aggiornamenti ufficiali, di agire con moderazione e di non farsi prendere dall’isteria per motivi politici", ha dichiarato in un comunicato. Quando Hamas presenterà una risposta, il gabinetto di guerra si riunirà per deliberarla, ha poi affermato

Intanto la delegazione israeliana non partirà per il Cairo finché non verrà ricevuta una risposta da Hamas su un possibile accordo sugli ostaggi. ha riferito un funzionario israeliano ripreso dalla radio statale israeliana Kan.