Gaza, pietra tombale sulla tregua? “Una trappola”, cosa filtra dal leader

Grosso ostacolo sulla tregua a Gaza. Il leader di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, ritiene che l’ultima proposta per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri sia una trappola. È quanto riferito dall’emittente israeliana Channel 12 citando una fonte vicina al capo del gruppo palestinese a Gaza: “La proposta sul tavolo per la liberazione degli ostaggi non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie americane che contiene diverse clausole esplosive”. Secondo l’emittente israeliana, Hezbollah (gruppo libanese) sta facendo pressione su Sinwar perché accetti, ma lui è riluttante perché nella bozza di accordo non viene garantita la fine della guerra. Secondo la stessa fonte, inoltre, i recenti commenti a favore dell’intesa da parte di leader di Hamas in esilio non sono rappresentativi del gruppo.

L'operazione di terra a Rafah "un'escalation insopportabile": l'appello di Guterres

Nelle scorse ore Hamas aveva chiesto garanzie che ci sia una tregua di diversi mesi, durante la quale Israele non riprenda gli attacchi contro il popolo palestinese, come requisito per concludere un accordo. «Vogliamo la vita dei palestinesi», ha detto una fonte del gruppo. E da tempo circola la voce che sia proprio questa la linea di pensiero di Sinwar per dire sì alla pace con Israele.