Re Carlo torna in pubblico, visita al centro oncologico: "Ma non è ancora guarito"

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici oggi, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Accompagnato dalla regina Camilla, il sovrano, 75 anni, ha visitato l’University College Hospital Macmillan Cancer Centre. Venerdì il suo rientro ai doveri pubblici, dopi settimane di riposo mentre è sottoposto a chemioterapia, era stato annunciato da Buckingham Palace.

Re Carlo, che è stato nominato nuovo patrono del Cancer Research Uk, prima di entrare nel centro insieme a Camilla ha sorriso e salutato con la mano la gente che lo aspettava fuori. Poi ha incontrato alcuni pazienti oncologici, ha parlato con lo staff e ha detto che sfida nella cura contro il cancro è che «le persone arrivino abbastanza presto» alla diagnosi.

Venerdì scorso Buckingham Palace aveva annunciato che il re, sottoposto a chemioterapia, era «fortemente desideroso» di ricevere il via libera dai medici per tornare ad alcuni compiti pubblici. Tuttavia, fonti reali hanno sottolineato che, nonostante il "nulla osta", il re non è ancora guarito e continuerà le cure. Prima della visita di oggi, un portavoce di Buckingham Palace aveva dichiarato: «Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora. Il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico. I prossimi impegni saranno adattati ove necessario, per ridurre al minimo eventuali rischi per il proseguimento della guarigione di Sua Maestà».