William e Kate, tredici anni di amore: spunta la foto mai pubblicata prima

Che questo non sia un buon periodo per la famiglia reale britannica è un fatto chiaro a tutti. Sebbene Kensington Palace abbia smentito quanto fatto circolare dalla stampa e dai media statunitensi sullo stato di salute di re Carlo III, di certo non sono stati diffusi nuovi aggiornamenti su Kate Middleton. Oggi il principe e la principessa del Galles festeggiano i primi tredici anni di matrimonio e hanno condiviso una foto mai pubblicata prima. Lo scatto, inedito, è stato postato sul loro profilo social ufficiale e mostra la coppia dopo il matrimonio del 2011.

La fotografa Millie Pilkington ha commentato: «Buon anniversario di matrimonio! Non posso credere che siano passati 13 anni. Ricordo questo momento così bene. Vi mando tanto amore in questo giorno speciale». Kate è immortalata nel suo iconico abito da sposa - creato da Sarah Burton per Alexander McQueen - mentre William indossa l’uniforme delle Guardie irlandesi. La coppia si è sposata nell’abbazia di Westminster il 29 aprile 2011 e ha avuto il loro primo figlio, il principe George, nel luglio 2013. È stato un inizio d’anno difficile per la coppia, con Kate e il re Carlo III, padre di William, entrambi in cura per un cancro. La principessa del Galles ha rivelato le sue condizioni di salute il mese scorso dopo le speculazioni sul motivo per cui non si vedeva da un po' in pubblico.