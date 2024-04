Pomeriggio5, Caprarica svela tutto su Re Carlo: come sta, le reali condizioni dopo il cancro

29 aprile 2024 a

a

a

Antonio Caprarica, giornalista e per anni inviato Rai a Londra, è stato ospite della puntata del 29 aprile di Pomeriggio5, il talk show di Myrta Merlino su Canale5. Nel corso della trasmissione si parla delle condizioni di salute di Re Carlo. “Sua maestà il re a breve farà ritorno sulla scena pubblica portando a termine i suoi impegni dopo un periodo di assenza nel quale si è sottoposto ai trattamenti e al necessario recupero dopo la recente diagnosi di cancro”, le parole della casa reale inglese per spegnere le speculazioni sull’aggravamento delle condizioni del monarca riferito da alcuni tabloid.

Re Carlo "sta molto male": il protocollo dei funerali "aggiornato continuamente"

“Tutti sanno naturalmente – l’intervento di Caprarica sulla rete Mediaset - che lui non è uno di loro, perché purtroppo per un inglese medio il tempo che ci vuole tra la diagnosi e l’inizio della cura sono come minimo tre mesi, nel caso di Carlo la cura è iniziata una settimana dopo. Ma queste sono le ingiustizie della vita, se volete, o i meccanismi di selezione del nostro mondo. Però certo è stato molto importante quello che Carlo ha fatto, tanto nel rendere nota la prima diagnosi sulla questione della prostata e l’intervento su quel genere di malanno che affligge gli uomini di una certa età, poi adesso con la pubblica ammissione del cancro. E’ stato tolto questo velo di paura e di mistero ad una malattia che continua naturalmente a fare paura, ma che, come dimostra Carlo, anzi come Carlo ha voluto dimostrare, si può affrontare, curare”. Questo è un punto cruciale. Re Carlo sta molto meglio”, la chiosa di Caprarica.