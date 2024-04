Gaza, “pronto l'annuncio della tregua Hamas-Israele”. Bomba di Dagospia

29 aprile 2024 a

Momento cruciale per la guerra che si sta combattendo nella Striscia di Gaza tra Israele ed Hamas. A lanciare la notizia è Dagospia: “Punto di svolta in Medio Oriente, nelle prossime ore sarà annunciata la tregua in cambio del rilascio dei 35 ostaggi in mano ad Hamas. Ci saranno poi 45 giorni per negoziare un accordo definitivo”. Il flash del sito diretto da Roberto D’Agostino racconta poi un ulteriore retroscena su cosa abbia spinto le due forze a mettersi d’accordo: “Benjamin Netanyahu, che voleva invadere Rafah, costretto a più miti consigli dall'azione del ministro della Difesa, generale Gantz (‘Gli ostaggi sono più importanti di Rafah’) e dall'altolà di Joe Biden a Bibi (‘Se Israele invade Rafah gli aiuti militari americani vengono rimessi in discussione’)”.

Nel pomeriggio il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si era detto “fiducioso” riguardo la nuova proposta di tregua a Gaza. “La proposta ha tenuto conto delle posizioni di entrambe le parti e ha cercato di ottenere moderazione”, la posizione pubblica dell’esponente governativo egiziano.