Usa, “non riesco a respirare”. Un nuovo caso Floyd scuote tutti: il video lascia senza parole

Un’altra drammatica morte negli Usa. La polizia di Canton in Ohio ha pubblicato il video della telecamera di una agente registrato la notte in cui un uomo di 53 anni, nero, è morto dopo aver ripetutamente detto agli agenti «Non riesco a respirare» mentre era ammanettato con le mani dietro la schiena e inchiodato a terra. La vicenda ricorda in molti punti quella della morte di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio 2020. Nel video del 18 aprile, l’uomo, Frank Tyson, è immobile sul pavimento di un bar per più di 5 minuti prima che la polizia gli controlli il polso e circa 8 minuti prima che venga avviata la rianimazione.

Nel filmato, lungo quasi 36 minuti, si vede la polizia che interviene sulla scena di un incidente automobilistico dove trova un palo della luce abbattuto e un veicolo non occupato con la portiera del conducente aperta e un airbag attivato. Un uomo su un furgone bianco, il cui volto è sfocato, passa e dice alla polizia che l’uomo responsabile si trova in un lodge in fondo alla strada. Gli agenti entrano nel locale e una donna chiede loro di portare via Tyson. Quando gli agenti gli si avvicinano, fa cadere uno sgabello da bar e dice loro di chiamare lo sceriffo. Quindi tentano di ammanettarlo.

La polizia ha identificato Beau Schoenegge e Camden Burch come i «due agenti principali» che hanno risposto alla chiamata. Il ripreso è stato catturato dalla telecamera di Schoenegge. «Stanno cercando di uccidermi», dice Tyson. «Stanno cercando di uccidermi». Tyson grida «Chiama lo sceriffo» più volte e continua a dire: «Stanno cercando di uccidermi». Una volta che Tyson è ammanettato, uno degli agenti sembra mettere il ginocchio sulla parte superiore del corpo dell’uomo, mentre Tyson dice «Non riesco a respirare» più volte. Un agente gli dice di calmarsi e di smettere di combattere. Tyson risponde: «Non riesco a respirare. Non riesco a respirare. Sei sul mio collo». Secondo il video, l’agente ha tenuto il ginocchio su Tyson per circa 30 secondi. La polizia della contea ha evidenziato che poco dopo averlo ammanettato, gli agenti hanno visto che Tyson non rispondeva.