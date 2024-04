Guerra in Ucraina, l'Isw svela i piani di Putin: ecco l'offensiva a Kharkiv

23 aprile 2024 a

Il Cremlino ha lanciato un’operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, in vista di una possibile offensiva. È quanto mettono in luce gli analisti dell’Institute for the Study of War (Isw). A partire da marzo, l’anchorman pro-Cremlino Vladimir Solovyov ha sottolineato in diversi interventi televisivi che le forze armate russe avrebbero distrutto Kharkiv «quartiere per quartiere». E ha invitato i civili ucraini a lasciare la città entro 48 ore. Gli appelli sono stati rilanciati la scorsa settimana dalla pubblicazione neonazionalista russa Tsargrad che, citando fonti militari non meglio specificate, ha detto che un’operazione militare russa è inevitabile. E che la situazione a Kharkiv sarebbe stata «peggio che a Bakhmut e Avdiivka».

Ma secondo gli analisti dell’Isw il successo di un’operazione di terra russa a Kharkiv sarebbe molto basso se gli aiuti militari americani arrivassero rapidamente. Nel frattempo, in attesa delle mosse definitive dell'esercito di Putin, la torre tv di Kharkiv è stata distrutta in un raid russo.