Memphis, la festa non autorizzata finisce con la sparatoria: vittime e feriti

21 aprile 2024 a

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuto a Memphis, nello Stato del Tennessee. Due persone sono rimaste uccise e altre 14 ferite, ha fatto sapere il Capo della polizia della città. La sparatoria è avvenuta nel corso di una festa non autorizzata nel parco di Orange Mound, dove erano presenti circa 300 persone. Sarebbero state due, secondo una prima ricostruzione, le persone a sparare. Indagini sono in corso. Al momento non sarebbe stato operato alcun arresto.