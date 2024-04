Hamas vuole "spostare la base operativa": bomba del Wsj. Tirato in ballo l'Oman

20 aprile 2024 a

I capi politici del movimento islamista palestinese Hamas starebbero esplorando la possibilità di spostare la loro base operativa fuori dal Qatar. Lo riferisce il «Wall Street Journal», citando fonti arabe, secondo cui la leadership di Hamas avrebbe recentemente contattato due paesi della regione per far vivere lì i vertici del gruppo. Uno dei due Paesi sarebbe l’Oman, secondo le fonti. «I colloqui - per il rilascio degli ostaggi e per il cessate il fuoco - sono già di nuovo in fase di stallo, senza quasi alcun segno o prospettiva che possano riprendere a breve, e cresce la sfiducia tra Hamas e i negoziatori», ha detto al «Wsj» un mediatore arabo. Un altro mediatore arabo avverte che «la possibilità che i colloqui vengano completamente ribaltati è molto reale», e i leader di Hamas avrebbero subito minacce di espulsione se non dovessero accettare un accordo sugli ostaggi. Oggi il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, residente a Doha, in Qatar, è atteso in Turchia.

Bombardata la base dei filo-iraniani in Iraq: Israele nega. Drone contro Eliat

Le Forze di difesa israeliane (Idf), intanto, hanno bombardato postazioni dei gruppi armati a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, dopo il lancio di razzi su Sderot, nel sud di Israele. Lo riferiscono su X le Idf, precisando che tra gli obiettivi colpiti vi è anche un sito di lancio sotterraneo. Soltanto uno dei razzi indirizzati verso Sderot ha varcato il confine di Israele ed è stato abbattuto dal sistema di difesa israeliano Iron Dome. Nella notte, concludono le Idf, sono stati colpiti con i caccia e i droni altri obiettivi dei gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad islamica.