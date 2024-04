Medio Oriente, la minaccia degli Usa all'Iran: "Presto nuove sanzioni"

16 aprile 2024 a

Medio Oriente sempre più in fiamme. La situazione sta letteralmente esplodendo e nonostante i tentativi di gettare acqua sul fuoco, la tensione tra le parti in causa non accenna a diminuire. Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen sta preparando nuove sanzioni da imporre all’Iran in seguito al suo attacco senza precedenti contro Israele. Lo scrive Axios, anticipando che Yellen annuncerà le nuove sanzioni durante la conferenza annuale del Fondo monetario internazionale che si terrà nelle prossime ore a Washington.

Yellen, inoltre, inviterà i presenti alla conferenza a intraprendere passi simili. Il Tesoro americano, secondo Yellen, «non esiterà a lavorare con i nostri alleati per usare la nostra autorità sanzionatoria per continuare a interrompere l’attività maligna e destabilizzante del regime iraniano».