Sydney, altro attacco con coltello: vescovo e fedeli colpiti durante la messa

Altro assalto all’arma bianca a Sydney. In una chiesa di Wakeley, sobborgo della città dell’Australia, alcuni fedeli e il vescovo Mar Mari Emmanuel sono stati accoltellati e feriti durante la messa. Nelle immagini del filmato che riprendeva la funzione della chiesa Christ The Good Shepherd si vede un uomo si avvicina al vescovo sull’altare e poi lo pugnala ed è stato riferito che anche altri presenti sono stati attaccati. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia, che ha annunciato anche l'arresto di un uomo. Il vescovo è stato immortalato su una barella, mentre veniva portato da un’ambulanza in ospedale. Subito i presenti si sono mobilitati per neutralizzare l’aggressore poi finito in manette.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dalla morte di sei persone (tra i quali un bambino di appena nove mesi) e dal ferimento di altre otto colpite nell'attacco al centro commerciale Westfield Bondi Junction, uno dei più frequentati di Sydney. Oltre ai sopracitati ha perso la vita anche l’aggressore.