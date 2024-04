Sydney, "coltello e spari, ci sono vittime": attacco in un centro commerciale

13 aprile 2024 a

a

a

Almeno quattro morti e un numero indefinito di feriti. È questo il primo bilancio dell'attacco di un uomo all’interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney, in Australia. Lo rende noto la polizia, che ha sparato e ucciso l’aggressore. Centinaia le persone che erano all’interno dello shopping center e che sono state evacuate. Le teste di cuoio australiane sono entrate in azione dopo le segnalazioni di un attacco con coltello e spari. Lo riporta il Sydney Morning Herald, aggiungendo che ci sono notizie non confermate di un secondo sospetto sulla scena.